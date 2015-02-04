Завтра Україну накриє снігом з дощем

5 лютого циклон над півднем України зумовить опади в більшості областей. Вночі мокрий сніг та дощ пройдуть на заході та в Одеській області, зранку опади поширюватися всюди, крім сходу, а вдень охоплять всю Україну, лише на заході припиняться, повідомляє Opogode.ua.

На дорогах ожеледиця.

Температура повітря в Україні вночі 0-5 морозу, на заході до 8-10 градусів морозу, вдень 0-6 тепла, в Криму до 6-8 градусів тепла, у західних областях місцями 0-2 морозу.

У західній частині пройдуть опади переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У північних областях вночі опадів не очікується, вдень - мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 2 морозу - 4 градуси тепла.

У центральній частині очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.

У східних областях мокрий сніг і дощ пройдуть днем. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3морозу, вдень 2-7 тепла.

У південній частині буде переважати дощова погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У Києві вночі опадів не очікується, вдень випаде мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-3 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.