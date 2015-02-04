Кабмін передав рятувальникам два броньовані авто для евакуації жителів зони АТО (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії передачі автомобілів взяв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, броньовики використовуватимуться насамперед для евакуації жителів з Дебальцевого.

«Ми евакуювали в цілому з Дебальцевого вже 2500 осіб, з них 680 дітей. Однак терористи обстрілюють автобуси, тому ми прийняли рішення терміново передати броньовані автомобілі», - сказав Яценюк.

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За його словами, один такий автомобіль може вивезти із зони бойових дій близько 30 осіб за один рейс.