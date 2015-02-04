Кабмін передав рятувальникам два броньовані авто для евакуації жителів зони АТО (фото)
16:21, 04 лютого 2015Суспільство
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Кабінет міністрів України прийняв рішення передати Державній службі з надзвичайних ситуацій два броньовані автомобілі для евакуації мирних жителів із зони проведення антитерористичної операції, де ведуться особливо запеклі військові дії.
Кабмін передав ДСНС два броньовики для евакуації мирних жителів із зони АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії передачі автомобілів взяв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
За його словами, броньовики використовуватимуться насамперед для евакуації жителів з Дебальцевого.
«Ми евакуювали в цілому з Дебальцевого вже 2500 осіб, з них 680 дітей. Однак терористи обстрілюють автобуси, тому ми прийняли рішення терміново передати броньовані автомобілі», - сказав Яценюк.
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За його словами, один такий автомобіль може вивезти із зони бойових дій близько 30 осіб за один рейс.
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