Завтра до України прийде похолодання, а снігопади зменшаться
У п'ятницю, 6 лютого, з північного сходу до України прийде холодне повітря, температура повітря знизиться і становитиме вночі 2-8 градусів морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла.
У південній частині буде на кілька градусів тепліше. Циклон покине межі України, опади зменшаться, але буде переважати волога, з невеликим снігом і дощем, погода, а на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині невеликі опади пройдуть переважно у вигляді снігу. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10 морозу, вдень від 5 морозу до 1 тепла.
У північних областях вночі сніг, вдень місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень 0-5 градусів морозу.
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У центральній частині очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла.
У східних областях мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-5 тепла, на Харківщині до 3 морозу.
У південній частині невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У Києві місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі та вдень 2-5 градусів морозу.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.