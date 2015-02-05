Завтра до України прийде похолодання, а снігопади зменшаться

У південній частині буде на кілька градусів тепліше. Циклон покине межі України, опади зменшаться, але буде переважати волога, з невеликим снігом і дощем, погода, а на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині невеликі опади пройдуть переважно у вигляді снігу. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10 морозу, вдень від 5 морозу до 1 тепла.

У північних областях вночі сніг, вдень місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

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У центральній частині очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла.

У східних областях мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-5 тепла, на Харківщині до 3 морозу.

У південній частині невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі та вдень 2-5 градусів морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.