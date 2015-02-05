У Харкові СБУ викрила екстремістську секту

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, протиправна діяльність екстремістської організації, побудованої за сектантським принципом, припинена минулого тижня.

Співробітники СБУ встановили, що 38-річний мешканець Харківської області організував у своєму приватному домоволодінні осередок екстремістської секти, до якого йому вдалося залучити 14 осіб, переважно жінок. Своїм послідовникам зловмисник пропонував «траволікування та психологічну допомогу».

Під виглядом проведення обрядів зцілення він примушував своїх послідовників вживати наркотичні і психотропні речовини.

Крім того, керівник секти наказав одному з адептів розшукати в Інтернеті та роздрукувати для подальшого вивчення книгу російських авторів «Азбука домашнего террориста», де містяться інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, запалювальних сумішей та отруйних речовин.

Під час обшуків у лідера секти виявлено і вилучено близько 2 кг марихуани, роздруковане видання з рекомендаціями щодо виготовлення потенційних засобів скоєння терору, довідкові матеріали з тактико-технічними характеристиками диверсійних дій.

Читайте такожСекта на Львівщині поширює агітацію проти АТОНа даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 317 кримінального кодексу України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних речовин). Тривають слідчі дії.