Голова ДУС Березенко передав санаторій у Пущі-Водиці медикам-волонтерам

В одному з корпусів санаторію «Пуща-Озерна», що у Пущі-Водиці під Києвом, буде облаштовано тренувальну базу медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М.Пирогова.

Для цього сьогодні Державне управління справами передало волонтерам 2-й корпус санаторію. Тепер у розпорядженні добровольців 60 місць у 30 номерах.

Як розповів голова ДУС Сергій Березенко, який вручав ключі від санаторію добровольцям, у «Пущі-Озерній» досвідчені медики-волонтери облаштують тренувальний табір, де ділитимуться досвідом з колегами, які відправляються у зону АТО.

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«Члени добровольчого мобільного шпиталю звернулися до Президента Петра Порошенка з проханням надати приміщення для тренувальної бази. У свою чергу, Президент дав доручення ДУС. Було прийнято рішення виділити цілий корпус – на 30 номерів. Тут буде база, де із сьогоднішнього дня медики, які повертаються із зони АТО, зможуть поділитися своїм досвідом, провести тренування тим волонтерам, які поїдуть у зону АТО. Добре підготовлені, вони зможуть продовжити важливу справу», - зазначив Сергій Березенко.

Він також наголосив, що сьогоднішня подія стала результатом співпраці Адміністрації Президента, ДУС та всіх українців.

Як зазначив голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Дрозенко, досі у волонтерів-медиків не було тренувальної бази.

«У добровольців багато ентузіазму, але часто бракує досвіду, системних знань. Те, що ви бачите сьогодні, говорить про те, що, об’єднавши зусилля, ми можемо робити чудеса. Останній вишкіл проходив під Києвом, де не було ні світла, ні води. Тепер маємо, де проводити тренування, навчати медиків, як надавати допомогу у зоні АТО», — сказав Геннадій Дрозенко.