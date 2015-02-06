ЗМІ: Вночі в Одесі прогримів вибух (фото)
07:49, 06 лютого 2015Суспільство
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За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Інцидент стався близько 3:35 / timer.od.ua
Про це повідомляє місцеве видання Таймер.
За даними видання, інцидент стався близько 3:35 на проспекті Маршала Жукова.
timer.od.ua
В результаті вибуху в стіні будинку утворилася воронка, крім того, вибиті вікна в приміщенні, а також у трьох квартирах нижніх поверхів, постраждали і кілька автомобілів, які були припарковані недалеко від місця вибуху.
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Судячи з характеру пошкоджень, вибуховий пристрій розмістили під газовою трубою, яка проходить вздовж стіни будівлі.
timer.od.ua
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.
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