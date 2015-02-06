ЗМІ: Вночі в Одесі прогримів вибух (фото)

Про це повідомляє місцеве видання Таймер.

За даними видання, інцидент стався близько 3:35 на проспекті Маршала Жукова.

В результаті вибуху в стіні будинку утворилася воронка, крім того, вибиті вікна в приміщенні, а також у трьох квартирах нижніх поверхів, постраждали і кілька автомобілів, які були припарковані недалеко від місця вибуху.

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Судячи з характеру пошкоджень, вибуховий пристрій розмістили під газовою трубою, яка проходить вздовж стіни будівлі.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.