Геращенко: міліція в Маріуполі затримає кожного учасника мітингу проти мобілізації

У Маріуполі міліція затримає всіх, хто прийде в неділю на мітинг проти мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Завтра в Маріуполі закликають на мітинг проти мобілізації... Можу всіх заспокоїти. Ситуація під повним контролем МВС і СБУ. Кожен, хто завтра прийде на мітинг проти мобілізації, буде затриманий на кілька годин для з'ясування особи і після зняття відбитків пальців і фотографування поки відпущений", - написав він у суботу.

Читайте такожСБУ знищила бойовиків, які обстріляли МаріупольГеращенко також повідомив, що сьогодні в Маріуполі о 8:30 на площі Свободи городяни зберуться на молебень у пам'ять усіх загиблих за час російської агресії.