Прогноз погоди на 21 - 24 березня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень у західних та північних областях місцями невеликі опади, на решті території часом дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів 3-5° тепла; вдень 3-8°, на крайньому півдні до 11° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

22-23 березня - хмарно з проясненнями. 22 березня на Правобережжі, 23 березня на більшій частині території країни невеликі та помірні опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах - мокрий сніг (22 березня в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади). Вітер переважно південний, 7-12 м/с, 22 березня у західних областях, 23 березня на півдні місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура 22 березня вночі 0-5° морозу, у південній частині та західних областях від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів до 6° тепла, вдень 6-11° тепла, на півдні до 14°; 23 березня в Україні, крім західних областей, підвищення температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 10-15°, на півдні вночі до 3-8° тепла, вдень до 13-18° тепла (у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

24-25 березня - у західних областях дощ та мокрий сніг, вдень 24 березня місцями сильні опади; температура 24 березня вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 2-8° морозу, вдень близько 0°. На решті території часом невеликий та помірний дощ, подекуди з грозою, лише 24 березня у південній частині, Донецькій і Луганській областях, а вночі і в більшості центральних та північних областей без істотних опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 24 березня 9-15°, 25 березня 4-10°; у південній частині та східних областях вночі 4-10° тепла, вдень 24 березня 14-20°, в Криму до 22°, 25 березня 10-17° тепла.

У Києві 21 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла. По області - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

22-23 березня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, лише вночі 22 березня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура 22 березня вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; 23 березня вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

24 березня ввечері невеликий, впродовж 25 березня помірний дощ, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 24 березня 10-15°, 25 березня 4-9° тепла.