Ряд євродепутатів приєдналися до голодування в підтримку Савченко

"Сьогодні голодує європарламентар з Чехії Міхаела Шойдрова, згодом до ініціативи приєднаються ліберал Антанас Гуога і консерватор Габріелюс Ландсбергіс (євродепутати від Литви, - ред), члени ЄП - іспанка Беатріс Бастеречеа, полька Юлія Пітера, чех Павел Свобода та ін. Цією акцією, ми, члени Європарламенту, хочемо звернути увагу на те, що в Росії майже два місяці голодує українська льотчиця, яку утримують у жахливих умовах. Ми закликаємо на весь голос і так, щоб усі бачили, висловити свою громадянську і моральну позицію, сказати "стоп" російській політиці знелюднення", - передає слова Ауштрявічюса видання delfi.lt.

Читайте такожЄвродепутат оголосив голодування на підтримку ув'язненої Савченко

Ауштрявічюс голодував 4-6 лютого.

Європарламентарі з 4 лютого щодня посилають листи постпредові Росії в ЄС Володимирові Чижову з вимогою звільнити Савченко.

У листі наголошується, що стан льотчиці, яка голодує з 13 грудня 2014 року, погіршується, також звертають увагу на те, що немає жодних юридичних підстав для її арешту.