Родичі та адвокат заарештованого заступника голови Меджлісу п'ятий день не можуть його знайти

Рідним уже п'ятий день не говорять про конкретне місце перебування заарештованого і не дають із ним побачитися, передає Крим.Реалії.

Як повідомила дружина заарештованого Ельміра Аблялімова, їй відомо лише те, що чоловік досі перебуває в Сімферополі.

За її словами, адвокат Еміль Курбединов намагався з'ясувати більш детальну інформацію у слідчого, але безрезультатно. Йому, як і рідним, ніхто нічого не повідомляє.

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«Сьогодні зранку адвокат пішов, щоб з'ясувати, де перебуває Ахтем і що з ним, у якому стані і в яких умовах. Але зустріч адвоката зі слідчим не відбулася з причини того, що там відбувається перевірка Слідчого комітету», - повідомила Аблялімова.

Вона стурбована тим, що чоловік уже п'яту добу без їжі та сигарет. Жінка побоюється за його здоров'я і можливі каліцтва.

У вівторок, 10 лютого, у СІЗО в Сімферополі розпочинається прийом передач для ув'язнених. Ельміра Аблялімова сподівається, що їй вдасться передати необхідне для чоловіка, який, за її припущеннями, все ще там перебуває.

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Рідним і близьким Чийгоза не кажуть, куди його вивезли з ІТТ. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що Чийгоз перебуває в СІЗО, в одиночній камері. Чубаров вважає, що влада Криму намагаються зламати волю його арештованого заступника.

Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня у Сімферополі. Його підозрюють в організації та участі у масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 212 («організація масових заворушень») Кримінального кодексу Російської Федерації.

У той самий день Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід Ахтему Чийгозу у вигляді утримання під вартою до 19 лютого.

6 лютого Верховний суд Криму відмовився задовольнити скаргу на арешт заступника голови Меджлісу, залишивши в силі рішення Київського райсуду.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС вимагає від окупаційної влади негайно звільнити Чийгоза.