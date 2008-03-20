ПАРЄ занепокоєне рішенням Ющенка нагородити Потебенька

Парламентська Асамблея Ради Європи критикує Україну, що жодного високопосадовця не було притягнуто до відповідальності за зволікання у розслідуванні справи загибелі журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у ВР повідомив голова Моніторингової комісії ПАРЄ, депутат фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ, представляючи доповідь співдоповідачів ПАРЄ Ханни СЕВЕРІНСЕН і Ренати ВОЛЬВЕНД, оприлюднений на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ 18 березня.

Зокрема, С.ГОЛОВАТИЙ зауважив, що представники Моніторингового комітету розкритикували рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про нагородження колишнього генерального прокурора Михайла ПОТЕБЕНЬКА державними нагородами.

"Ми (представники Моніторингового комітету - УНІАН) глибоко занепокоєні рішеннями Президента В.ЮЩЕНКА нагородити державними нагородами колишнього генерального прокурора М.ПОТЕБЕНЬКА, який на час зникнення журналіста Г.Гонгадзе обіймав цю посаду, і мав би нести відповідальність за брак, несвоєчасне реагування та неефективне розслідування. А також нагородження судді Марини ПРИНДЮК, яка прийняла рішення випустити генерала ПУКАЧА", - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

Довідка УНІАН. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві визнано винними трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва призначив трьом колишніх співробітникам МВС покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Довідка УНІАН. 17 лютого 2007 року В.ЮЩЕНКО нагородив М.ПОТЕБЕНЬКА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

14 грудня 2007 року В.ЮЩЕНКО присвоїв звання «Заслужений юрист України» судді Київського апеляційного суду Марії ПРИНДЮК, яка ухвалила рішення закрити кримінальну справу проти генерала Олексія ПУКАЧА за фактом знищення документів, що мали відношення до розслідування справи Георгія Гонгадзе, і в такий спосіб збільшила шанси О.ПУКАЧА уникнути відповідальності.