У Харкові прокуратура розслідує відмова підприємства від участі в мобілізації

У Харкові прокуратура розпочала розслідування факту відмови підприємства від участі в мобілізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Харкова Олександра Фільчакова, кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України стосовно посадовців одного з харківських підприємств розпочате 12 лютого.

За даними прокурора, посадовці приватного підприємства не виконали вимоги закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Встановлено, що керівництво підприємства неодноразово відмовляло представникам райвійськкомісаріатів міста приймати повістки для їх вручення співробітникам. Загалом керівництво ТОВ «зірвало» мобілізацію 473 осіб», - зазначив Фільчаков.

Читайте такожРада дала добро на позбавлення волі до 5 років за ухилення від мобілізаціїКрім того, на підприємстві не створено штаб оповіщення, ігноруються інші мобілізаційні заходи, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Досудове розслідування здійснює міліція. Прокуратура району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.