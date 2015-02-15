За фактом вибуху на залізничній підстанції в Харківській області відкрито справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за фактом нічного вибуху на контактній електропідстанції Куп'янської дистанції електропостачання (селище Зелений Колодязь Чугуївського району) органами внутрішніх справ розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне пошкодження майна").

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В результаті вибуху були пошкоджені два радіатори системи охолодження трансформаторів. Безпека транспортного сполучення не постраждала. Жертв та постраждалих немає. Триває огляд місця події працюють вибухотехніки, оперативно-слідча група, кінологи.

Як повідомляв УНІАН, вибух на залізничній електропідстанції стався сьогодні, 15 лютого, близько 3.00.