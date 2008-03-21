Експерти узгодили текст угоди Тимошенко з нафтотрейдерами

Експертно-аналітична група з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості на сьогоднішньому засіданні узгодила текст меморандуму, який Кабінет міністрів України має намір підписати з нафтотрейдерами.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Мінпаливенерго Фент ДІ.

За його словами, учасники групи вирішили протягом двох робочих днів внести деякі незначні зміни до тексту меморандуму, і подати його до Кабміну.

Зокрема, група вирішила доповнити текст меморандуму пунктом, в якому зафіксувати, що уряд сприятиме нафтопереробникам у відшкодуванні ПДВ.

Крім того, учасники групи домовилися внести деякі змін до складу самої групи.

Разом із тим, Ф.ДІ зазначив, що під час засідання групи міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН дав протокольне доручення Антимонопольному комітету України перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти з боку окремих нафтотрейдерів у ряді регіонів.

Представники групи і Мінпаливенерго вирішили продовжити діалог. Наступне засідання експертно-аналітичної групи відбудеться в квітні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр палива і енергетики Ю.ПРОДАН повідомив, що уряд має намір підписати з нафтотрейдерами меморандум про формування ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.

За його словами, меморандум передбачатиме формулу, за якою формуватимуться ціни на нафтопродукти. «Меморандум передбачатиме ті ціни, які розрахують експерти. Але експерти орієнтуватимуться на ринкову ціну», - пояснив він.

Довідка УНІАН. У серпні 2006 року Кабінет міністрів підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, що працюють на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів. Метою меморандуму було забезпечити стабільність, прогнозованість і конкурентність вітчизняного ринку нафтопродуктів.

15 лютого 2007 року експертно-аналітична група з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості затвердила методику розрахунку економічно обгрунтованих роздрібних цін на нафтопродукти.

Визначення економічно обгрунтованих цін на автомобільні бензини і дизельне пальне група проводить станом на 1-ше число кожного місяця, а у разі різкої (більш ніж на 10%) зміни світової ціни на нафту – щотижня за рівнем цін, які склалися на кінець тижня. При відхиленні прогнозних цін від «цінового коридору» в межах 3%, ціни в роздробі не потребуватимуть корекції з боку трейдерів.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуації із зростанням цін на бензин повинні розібратися Антимонопольний комітет і Генеральна прокуратура.