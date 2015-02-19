Охорона здоров'я в Україні на дві третини фінансується з неформальних джерел - Квіташвілі

16:51, 19 лютого 2015
Суспільство
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Система охорони здоров'я в Україні на дві третини фінансується з неформальних джерел.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі повідомив сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів.

За його словами, безкоштовної медицини в Україні давно не існує.

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«Сьогодні витрати на охорону здоров'я в Україні, які йдуть з державного бюджету, – одна третина. На дві третини медицина фінансується з інших джерел, які неформальні, і не показуються у бухгалтерських звітах лікарень. Якщо на третину фінансувати систему, вона просто б розвалилася, якби не було інших джерел. Сьогодні все на цьому тримається», - сказав Квіташвілі.

Він переконаний, що держава має бути соціально орієнтованою і має оплачувати медичні послуги тим, хто не може цього собі дозволити.

«Тому ті державні програми, які працюватимуть, будуть орієнтовані на покриття майже всіх соціально незахищених груп», – сказав Квіташвілі.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі, характер поранень на Донбасі свідчить, що терористи випробовують нове озброєння.

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