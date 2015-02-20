Суд залишив ліцензію приватному вишу Поплавського - ЗМІ

Міністерство освіти зверталося з апеляційною скаргою до суду по справі КУК тому, що вважає рішення Окружного адміністративного суду, яким було скасовано відкликання ліцензії навчального закладу, "необґрунтованим та безпідставним, прийнятим з порушенням норм матеріального і процесуального права", пише "ZN.ua".

Так, згідно із заявою МОН, крім того, що не були заслухані свідки, на чому наполягає Міністерство, не були враховані всі обставини справи і не приведені всі докази.

Помічник міністра освіти і представник МОН у суді Олександр Сич заявив, що "і судді першої інстанції, і судді Апеляційного суду своїм рішенням фактично узаконили паразитуючу діяльність приватного навчального закладу, який існує за рахунок державного вузу".

Сич розповів, що суду була надана 12-сторінкова апеляційна скарга з доказами і аргументами у справі, що, однак, не вплинуло на рішення суду. Крім того, засідання почалося з 4-годинним запізненням.

"Ми не зупинимося. Будемо доводити свою правоту у Вищому адміністративному суді України. Це справа захисту державних інтересів", - підкреслив він.

Варто зазначити, що, згідно з прийнятими змінами до законодавства в області спрощення ведення бізнесу, зокрема - закону про мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу та закону про легалізацію фонду оплати праці, перевірки малих підприємств заборонені на два роки, а для всіх суб'єктів підприємницької діяльності - до середини поточного року. Отже, якщо міністерство програє справу, наступних перевірок правомірності діяльності КУК може уникнути.

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Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, 18 грудня Окружний адмінсуд Києва припинив рішення Міносвіти щодо анулювання ліцензії приватного вишу "Київський університет культури". Однак міністр освіти і науки України Сергій Квіт заперечив інформацію про повернення ліцензії приватному вишу Поплавського і сказав, що йдеться лише про призупинення рішення і справу не закрито.