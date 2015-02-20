У Києві зустріли українських військових з Дебальцевого

16:26, 20 лютого 2015
Суспільство
1932 0

Вчора пізно ввечері на залізничному вокзалі Києва близько 300 людей з квітами і хлібом зустрічали українських військових, які вийшли з Дебальцевого.

В Київ прибули бійці з зони АТО на ротацію / УНИАН

На першу платформу прибув потяг №711 Костянтинівка-Київ з українськими військовими. Їх зустрічали близькі, рідні і люди, які просто прийшли підтримати захисників.

Читайте такожВійськові, які вийшли з Дебальцевого, підуть на ротацію через кілька днів

Самі бійці виглядали втомленими, кажуть, що після ротації знову повернуться на фронт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter