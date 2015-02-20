У Києві зустріли українських військових з Дебальцевого
16:26, 20 лютого 2015Суспільство
1932 0
Вчора пізно ввечері на залізничному вокзалі Києва близько 300 людей з квітами і хлібом зустрічали українських військових, які вийшли з Дебальцевого.
В Київ прибули бійці з зони АТО на ротацію / УНИАН
На першу платформу прибув потяг №711 Костянтинівка-Київ з українськими військовими. Їх зустрічали близькі, рідні і люди, які просто прийшли підтримати захисників.
Читайте такожВійськові, які вийшли з Дебальцевого, підуть на ротацію через кілька днів
Самі бійці виглядали втомленими, кажуть, що після ротації знову повернуться на фронт.
У Києві зустріли потяг з військовими з Дебальцевого
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter