У Києві зустріли українських військових з Дебальцевого

На першу платформу прибув потяг №711 Костянтинівка-Київ з українськими військовими. Їх зустрічали близькі, рідні і люди, які просто прийшли підтримати захисників.

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Самі бійці виглядали втомленими, кажуть, що після ротації знову повернуться на фронт.