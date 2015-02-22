Кобзон з аншлагом виступив в окупованому Луганську та пообіцяв приїхати знову
Депутат Держдуми РФ пообіцяв і далі порушувати українське законодавство і приїжджати в Луганськ.
Депутат Держдуми Росії, ”народний артист” терористичної організації ”ЛНР” Йосип Кобзон сьогодні незаконно відвідав Луганськ.
Як повідомляє російський телеканал НТВ, Кобзон, який підтримує тероризм на Донбасі, дав концерт в обласному центрі.
”Був аншлаг і зі сцени керівництво ”Луганської народної республіки” оголосило, що тепер Йосип Кобзон ще й народний артист ”ЛНР”, - йдеться в повідомленні.
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Сам Кобзон подякував за це присвоєння керівництву луганських бойовиків і сказав, що буде відпрацьовувати це звання. Крім того, Кобзон пообіцяв і далі порушувати українське законодавство і приїжджати в Луганськ.
Як відомо, проти Кобзона введені санкції за його підтримку агресії проти України.