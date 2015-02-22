Кобзон з аншлагом виступив в окупованому Луганську та пообіцяв приїхати знову

Депутат Держдуми Росії, ”народний артист” терористичної організації ”ЛНР” Йосип Кобзон сьогодні незаконно відвідав Луганськ.

Як повідомляє російський телеканал НТВ, Кобзон, який підтримує тероризм на Донбасі, дав концерт в обласному центрі.

”Був аншлаг і зі сцени керівництво ”Луганської народної республіки” оголосило, що тепер Йосип Кобзон ще й народний артист ”ЛНР”, - йдеться в повідомленні.

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Сам Кобзон подякував за це присвоєння керівництву луганських бойовиків і сказав, що буде відпрацьовувати це звання. Крім того, Кобзон пообіцяв і далі порушувати українське законодавство і приїжджати в Луганськ.

Як відомо, проти Кобзона введені санкції за його підтримку агресії проти України.