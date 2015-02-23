Папа Римський приїде до України з візитом

Про це сказав парламентер Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит в ефірі "5 каналу".

"Я кілька днів тому повернувся з Ватикану, де ми зустрічалися з папою Франциском. Позавчора було вручено лист від президента Порошенка з запрошенням, і він нам сказав, що він приїде в Україну. Тому хочу привітати українців з тим, що швидше за все папа римський Франциск, який молиться за мир в нашій країні, приїде до нас", - повідомив Тандит.

Читайте такожПапа Франциск зустрівся з паломниками з України

До цього часу єдиний візит глави Католицької церкви в незалежну Україну відбувся у 2001 році, коли приїжджав Папа Римський Іоанн Павло II.