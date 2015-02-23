У Сумах посилять заходи безпеки через теракт в Харкові

Як повідомили в прес-службі міської ради, таке завдання міліції мер міста поставив сьогодні під час апаратної наради. "Терміново підсильте охорону всіх публічних заходів, забезпечте безпеку в місцях масового скупчення громадян. Якщо не вистачить людей - звертайтеся, будемо просити громадські формування, тих, хто має право носити зброю", - зазначив він.

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Згідно з повідомленням, міліціонери Сум перейшли на посилений режим роботи ще в січні, але вже тоді вони заявляли про брак штатних працівників для проведення патрулювань.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Харкові стався вибух, в результаті якого загинули два учасники патріотичної ходи, близько 10 людей госпіталізовано. Сьогодні в лікарні помер 15-річний хлопчик в результаті отриманої відкритої черепно-мозкової травми. За фактом вибуху порушено кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт, що призвів до загибелі людей").