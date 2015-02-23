У Харкові створено спеціальну слідчу групу для розслідування теракту
19:17, 23 лютого 2015Суспільство
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У Харкові створено спеціальну слідчу групу за участю працівників Генеральної прокуратури для розслідування вчорашнього вибуху,
Створено спеціальну слідчу групу для розслідування теракту / Slava Mavrichev / facebook.com
Про це повідомив заступник генпрокурора Володимир Гузир, передає радіо "Свобода". "Вчора одразу ж після прибуття до Харкова я взяв керівництво групою на себе. Хочу запевнити, що робота організована за усіма напрямками", – зазначив Володимир Гузир.
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За його словами, слідство розглядає 2 версії вчорашнього вибуху в Харкові. Перша – терористичний акт, скоєний з метою дестабілізації ситуації в регіоні терористами так званої групи "Харківських партизанів", друга – терористичний акт, скоєний з тими ж мотивами, але іншою терористичною організацією.
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