Завтра суд розгляне скаргу захисту на продовження арешту Савченко
Завтра Московський міський суд розгляне скаргу захисту на продовження арешту української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.
Про це у Twitter написав її російський адвокат Марк Фейгін.
"Нагадую, завтра Мосміськсуд розгляне нашу скаргу на продовження арешту. О 12.00", - повідомив він.
Водночас адвокат додав, що "здоров'я Надії виразно погіршується. Так що у нас небагато часу для її звільнення. І вона відмовляється припинити голодування".
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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.
26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала у ПАРЄ.
15 грудня Савченко оголосила голодування.
10 лютого 2015 року Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.
Нагадаємо, 20 лютого УНІАН також повідомляв, що в ООН закликали негайно звільнити Савченко.