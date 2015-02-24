Завтра суд розгляне скаргу захисту на продовження арешту Савченко

Про це у Twitter написав її російський адвокат Марк Фейгін.

"Нагадую, завтра Мосміськсуд розгляне нашу скаргу на продовження арешту. О 12.00", - повідомив він.

Водночас адвокат додав, що "здоров'я Надії виразно погіршується. Так що у нас небагато часу для її звільнення. І вона відмовляється припинити голодування".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала у ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

10 лютого 2015 року Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Нагадаємо, 20 лютого УНІАН також повідомляв, що в ООН закликали негайно звільнити Савченко.