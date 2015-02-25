Митрополита Мефодія поховають 27 лютого в Тернополі

Про це повідомляється на сайті УАПЦ.

Зазначається, що 25 лютого з 14.00 розпочнуться заупокійні богослужіння в Андріївській церкві в Києві (Андріївський узвіз, 23). "Андріївська церква буде відкрита до ранку, і вірні УАПЦ зможуть попрощатися з тілом покійного впродовж всієї ночі", - йдеться в повідомленні.

26 лютого о 8.00 - Божественна Літургія за участю єпископату Української автокефальної православної церкви, після якої - чин відспівування спочилого Предстоятеля; 19.00 - зустріч тіла Блаженнішого Владики в церкві Різдва Христового в Тернополі (вул. Руська, 22). Церква буде відкрита всю ніч.

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27 лютого в 9.00 відбудеться Божественна літургія і похорон.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого на 65-му році життя в результаті хвороби помер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій.

Блаженніший Митрополит Мефодій (в миру - Кудряков Валерій Андрійович) народився 11 березня 1949 року в місті Копичинці Гусятинського району Тернопільської області.

Після смерті блаженної пам'яті Святійшого патріарха Димитрія (1915-2000) Митрополит Тернопільський і Подільський Мефодій обирається спочатку Місцеблюстителем патріаршого престолу УАПЦ (1.03.2000), а згодом - з волі Помісного собору УАПЦ - і Предстоятелем УАПЦ (14.02.2000).