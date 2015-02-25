В Дебальцеве повернулися 2 тисячі жителів

Про це повідомив призначений ватажками терористичної організації "ДНР" очільник Дебальцевого Олександр Афендіков, передає Бі-бі-сі.

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Таким чином, населення міста тепер становить близько 7 тис. осіб: до початку бойових дій на Донбасі у місті проживали понад 25 тис. осіб.

"Не працюють дитячі садки, школи та інші установи. Місто зруйноване на 80%", - повідомив так званий очільник.