В Дебальцеве повернулися 2 тисячі жителів
13:16, 25 лютого 2015Суспільство
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В Дебальцеве після оголошення режиму припинення вогню повернулися близько 2 тис. жителів.
REUTERS
Про це повідомив призначений ватажками терористичної організації "ДНР" очільник Дебальцевого Олександр Афендіков, передає Бі-бі-сі.
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Таким чином, населення міста тепер становить близько 7 тис. осіб: до початку бойових дій на Донбасі у місті проживали понад 25 тис. осіб.
"Не працюють дитячі садки, школи та інші установи. Місто зруйноване на 80%", - повідомив так званий очільник.
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