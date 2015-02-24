Stratfor: без залякувань ФСБ фрагментації Росії не уникнути

Розвідувально-аналітична компанія Stratfor опублікувала геополітичний прогноз на 2015-2025 роки.

Свої десятирічні прогнози Stratfor випускає з 1996-го; попередній, який вийшов в 2010 році, передбачав посилення націоналістичних настроїв у Євросоюзі, помітне уповільнення китайської економіки і намагання Росії перейти від експорту сировини до експорту більш складних продуктів з неї. Новий прогноз описує подальший розкол в Європі, фрагментацію Росії та зниження ступеня залученості США у справи решти світу. Slon вибрав із звіту аналітиків ключові моменти.

Росія

На думку аналітиків Stratfor, Російська Федерація навряд чи зможе існувати у своїй нинішній формі без додаткових заходів з боку силових структур. Система, в якій прибутки надходять до Москви і вже потім розподіляються в регіони, і чутливість до коливань цін на енергоресурси призведуть до того, що Москва не зможе підтримувати регіональну інфраструктуру. У цьому випадку регіони буду намагатися забезпечити себе самі, почнеться формування формальних і неформальних автономних одиниць, вважають у Stratfor; економічні зв'язки центру і периферії ослабнуть.

Без залякувань ФСБ фрагментації Росії буде не запобігти, - стверджують автори прогнозу.

Тим часом Польща, Румунія та Угорщина будуть намагатися залучити в союзники Україну і Білорусь; Карелія, вважають у Stratfor, буде намагатися зблизитися з Фінляндією; контроль Кремля над Північним Кавказом може «випаруватися»; а далекосхідні території, більше пов'язані з Китаєм, Японією і США, ніж з Москвою, будуть також шукати ті чи інші варіанти незалежності. При цьому прямого «повстання» проти Москви не буде, підкреслюють аналітики.

Європа

Євросоюз не зможе вирішити свою головну проблему, яка стосується зони вільної торгівлі і зараз «досягла критичної точки». Єдина політика не підходить для всієї Європи, тому що те, що вигідно одним країнам, може шкодити іншим. Євроскептицизм і рух на користь сецесій будуть посилюватися. У якомусь сенсі ЄС може продовжувати функціонувати, але економічні, політичні та військові стосунки будуть керуватися швидше спілками двох або декількох держав, а єдиної сили, яка буде направляти всю Європу, не залишиться. В Німеччині почнеться економічний спад, який призведе до соціальної і політичної кризи. Вплив Берліна в Європі ослабне.

Одночасно більший політичний і економічний вплив отримає Польща. На думку аналітиків, ця країна стане домінуючою стратегічною силою Середньоєвропейської рівнини і лідером антиросійської коаліції.

США

Незважаючи на те що Stratfor пророкує занепад Росії, Москва може спробувати проводити політику експансії і навіть досягти в ній успіху. Тому Вашингтон намагатиметься створити альянси за межами НАТО, щоб отримати максимальну кількість потенційних союзників і бути готовим «застосувати силу пропорційно загрозі», якщо буде потрібно. Залучення до проблеми Європи і Близького Сходу буде мінімальним, вважають автори прогнозу.

Також Америка приблизно через 15 років зіткнеться з серйозною внутрішньою кризою, попереджають у Stratfor: це буде криза середнього класу, який вже помітний. Розрахунок аналітиків заснований на допущенні, що в США існують п'ятдесятирічні цикли, які закінчуються значними економічними чи соціальними проблемами; останній з них як раз підходить до кінця. Тим не менш, пишуть експерти, завдяки своїй захищеності від коливань на світових ринках США залишаться «стабільним серцем» міжнародної системи.

Близький Схід

На Близькому Сході влада тримається не урядами, а окремими угрупованнями; ця тенденція буде продовжуватися, і США не зможуть стримувати процес, хоча більшість країн регіону будуть чекати їх втручання, вважають у Stratfor. Єдиною країною, яка залишиться зацікавленою в стабілізації Сирії та Іраку, Туреччина, і їй доведеться втручатися у справи південних сусідів, щоб зберегти безпеку своїх кордонів. Власних сил Туреччини для цього буде недостатньо, тому Анкара попросить підтримки Вашингтона. За це їй доведеться об'єднатися зі США у питанні стримування Росії в Чорноморському регіоні. Крім того, в міру фрагментації в Європі вплив Туреччини пошириться на захід, зокрема на Балкани. У наступні десять років Туреччина перетвориться на впливову силу в своєму регіоні.

Східна Азія

В Азії ми побачимо нарощування військово-морських сил Китаю і Японії, які, однак, будуть конкурувати не за спірні острови, а за вплив над російськими приморськими територіями, які будуть шукати автономії від Москви. Саме цей вплив буде центральним невирішеним питанням регіону, прогнозують експерти.

Паралельно роль Китаю як виробничого хаба поділять між собою відразу кілька нових країн. На думку аналітиків Stratfor, це будуть Філіппіни, В'єтнам, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Бангладеш, М'янма, Шрі-Ланка, Ефіопія, Уганда, Кенія, Танзанія, Домініканська Республіка, Перу, Нікарагуа і Мексика. До кінця наступного десятиліття завдяки зростанню інвестицій і перенесення сюди виробництв (від одягу до електроніки) ці країни увійдуть у період інтенсивного зростання, на зразок того, що пережив Китай.