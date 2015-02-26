Під Нацбанком міліція бульдозером знесла намет протестувальників

Про це hromadske.tv повідомили протестувальники.

«Міліція знесла бульдозерами палатку, де ми намагались заховатись від дощу. Міліція поїхала на нас бульдозером. Дійшло до бійки активістів з правоохоронцями. В кількох людей є кров та травми», - розповіли вони.

Зазначається також, що до будівлі банку приїхали декілька авто міліції та ДАІ.

Наразі перекрито рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. Зокрема, по частині вулиці Інститутської та Садової. Територію патрулює кілько служб ДАІ.

Як розповіли Громадському активісти, які на 22.30 залишалися під будівлею Нацбанку, сьогодні було заплановано мирну акцію валютних позичальників.

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«Рік ми вже ходимо, просимо, щоб допомогли вирішити нашу проблема», – розповів один із організаторів Олександр Івлев.

Як він пояснив, коли почався дощ, організатори зробили тент, щоб люди могли сховатися. Після того, як на вимогу міліції прибрати його активісти відмовилися, приїхали декілька машин із силовиками. Як вважають активісти це були бійці Національної гвардії.

За інформацією прес-служби Фінансового майдану, постраждали четверо осіб.