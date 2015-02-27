За день до лав "інтернет-армії" вступили 35 тис. "бійців"

Про це в коментарі російському телеканалу "Дождь" заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець, пише Українська правда.

При цьому він відмовився сказати, скільки всього користувачів приєдналися до проекту.

"Я б не хотів говорити, скільки їх є сьогодні. Це з мого боку буде неправильно. Але можу сказати, що в перший день зареєструвались близько 35 тисяч людей", – розповів Стець.

За його словами, вільний простір інтернету вимагає якихось нестандартних кроків.

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"Створення інтернет-платформи і є такий нестандартний інструмент. Ми не будемо створювати фейки, ми не будемо говорити дурниці і ми не буде говорити неправду. Як тільки ти почнеш це робити, це буде неефективно", – запевнив міністр.

Також він додав, що головне завдання "інформаційних військ" полягає в тому, щоб допомагати журналістам в донесенні правди.

Як повідомляв УНІАН, міністерство інформаційної політики відкрило сайт штабу "інформаційних військ" й закликає всіх небайдужих взяти участь в інформаційній боротьбі проти Росії.