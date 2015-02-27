У Черкасах на блокпосту затримали автомобіль з арсеналом зброї (фото)

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС у Черкаській області.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці, під час огляду легковика виявила два автомати АК-74, один із них з підствольним гранатометом, близько 100 патронів різного калібру, чотири гранати Ф-1 та 15 запалів до гранат, а також камуфляжну форму.

Речові докази вилучено, відкрите кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах наприкінці січня на чотирьох в’їздах у місто відновили стаціонарні блокпости із правоохоронців. Крім того, у зв’язку із загостренням ситуації на сході країни та загрозою терористичних актів, у всій області під посилену охорону взято найважливіші стратегічні об’єкти Черкащини, зокрема, міст у Черкасах через Дніпро, Канівську ГЕС, хімічні підприємства. Всього у Черкаській області під посилену охорону взято 41 об’єкт.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Херсонській області працівники ДАІ виявили в автомобілі арсенал боєприпасів.