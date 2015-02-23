У Херсонській області працівники ДАІ виявили в автомобілі арсенал боєприпасів.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 21 лютого близько 3.00 ночі на стаціонарному посту ДПС «Пасат», що розташований на 11-му км автодороги Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, за невиконання вимоги дорожнього знаку працівники ДАІ зупинили автомобіль Кіа Sportage, під керуванням 37-річного водія.

Читайте такожУ Львові в купе потяга знайшли схованку з боєприпасами

Під час огляду транспортного засобу в салоні було виявлено 23 запали до гранат, 14 корпусів гранат (Ф-1, РГД-5, РГД), банку пороху «Сокіл» місткістю 250 грамів та два патрони калібру 7,62 мм.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Цюрупинського райвідділу міліції.

Небезпечний вантаж вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередні кваліфікація – ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі заарештували чоловіка, який перевозив арсенал боєприпасів.