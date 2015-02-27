МВС: біля Нацбанку патрулюватиме батальйон "Київ-1" - BBC

Громадський порядок біля Національного банку України під час проведення там акцій протесту охоронятиме батальйон особливого призначення "Київ-1", повідомили у МВС, передає BBC Україна.

У міліції кажуть, що ухвалили таке рішення після того, як мітингувальники "висловили свою довіру саме до цього батальйону".

Куратор батальйону та депутат Верховної Ради Євген Дейдей пояснив, що такі заходи вжили, щоб уникнути провокацій і повторних конфліктів біля НБУ.

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Напередодні ввечері там сталися сутички. Міліція спершу заявила, що не застосовувала сили проти мітингувальників і що намети демонтовували комунальники.

Активісти стверджують, що намети зносила міліція.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як люди у формі і касках відтісняють учасників мітингу. Один з чоловіків, який представився міліціонером, сказав, що протестувальники "порушують благоустрій Києва".

Раніше українські медіа з посиланням на активістів повідомили, що постраждали щонайменше четверо людей.