Наливайченко: акції протесту біля НБУ організовують керівники ліквідованих банків

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що акції протесту, які відбувалися вчора і продовжують відбуватися сьогодні біля будівлі Національного банку України у Києві, організовуються та фінансуються керівниками банківських структур, які були ліквідовані через відмивання коштів, у тому числі і з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ сказав сьогодні на брифінгу.

“Нас непокоїть розбурхування ситуації навколо Національного банку. До речі, цим займаються ті особи, банки яких були прибрані з ринку за відмивання грошей і, як помсту, вони провокують акції, наймають провокаторів”, - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого під будівлею Нацбанку сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками так званого ”фінансового майдану”. Активісти звинувачують міліцію у силовому розгоні акції.

27 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив начальника Печерського районного управління міліції Києва у зв`язку з інцидентом під Нацбанком України.

Він також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом сутичок між мітингувальниками та міліцією.