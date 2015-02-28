На Майдані триває акція пам'яті Нємцова: українці закликали Кремль припинити знищувати опонентів (фото, відео)

У Києві на Майдані Незалежності проходить акція пам’яті розстріляного у центрі Москви російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Як повідомляє «5 канал», квіти та свічки несуть українці на Майдан Незалежності у Києві до світлин Нємцова. Таким чином вони вшановують пам`ять загиблого російського опозиціонера.

Акцію влаштували через соціальні мережі. Вирішили зібратися саме на головній площі Києва, оскільки свого часу Нємцов не раз бував тут під час Помаранчевої революції та Революції гідності, та підтримував активістів. Акція у столиці розпочалася опівдні.

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Також на Майдан Незалежності прийшло кілька людей з плакатами, на яких вони написали заклики до російської влади припинити знищувати опонентів.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав. Від одержаних ран він помер на місці.