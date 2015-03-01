Свідка вбивства Нємцова не відпускають в Україну - ЗМІ

Адвокат свідка у справі про вбивство політика Бориса Нємцова Анни Дурицької заявив РИА Новости, що вона відмовляється від програми захисту свідків і хотіла б повернутися додому, в Україну.

Нємцов, який в минулому обіймав низку високих посад в уряді РФ, а потім перейшов в опозицію, в ніч на суботу був застрелений в центрі Москви. Слідство розглядає кілька версій злочину, включаючи замовне вбивство.

Дурицька була з Нємцовим на момент вбивства.

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"Вона добровільно бере участь у всіх слідчих діях", - сказав її адвокат Вадим Прохоров, уточнивши, що слідчі дії, для яких необхідна присутність його підзахисної, вже закінчуються. "Зараз буде проведено огляд телефонів, який не займе багато часу", - зазначив Прохоров.

За його словами, всі пересування свідка проходять під охороною співробітників поліції, вона не може повернутися в Україну. "Ми вважаємо це порушенням її прав. І найближчим часом, якщо ситуація не зміниться, звернемося до Генеральної прокуратури, до уповноваженого з прав людини і до суду", - сказав Прохоров.

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Адвокат заявив, що процесуально відмова відпускати свідка ніяк не оформлена. "Вона категорично відмовляється від програми захисту свідків, а проти її волі охороняти неможливо", - пояснив адвокат.