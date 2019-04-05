Нова контрабандна історія: чому Закарпаття знову "трясе"

Нова-стара проблема контрабанди через кордон днями знову вилізла в країні на-гора – на Закарпатті у селі Ділове Рахівського району блокували дорогу державного значення «Мукачево-Рогатин». Перекрили її з вимогою припинити будівництво колючого паркану вздовж українсько-румунського кордону. Прикордонники викликали поліцію, а голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що блокування – прямий шантаж із боку контрабандистів. З одного боку, голова ОДА має рацію. З іншого - людей, які вийшли на протест, можна зрозуміти. Чому?

Власне, що, де і як трапилося? Уявіть: село Ділове на Рахівщині. По один бік автодороги - приватні будинки, за якими тільки гори, по інший бік траси, за кілька метрів від узбіччя, - протікає гірська Тиса. Річка виляє, але саме по ній і саме тут проходить кордон між Україною та Румунією. І саме на тих кількох метрах між водоймою та автотрасою прикордонники Мукачівського прикордонного загону почали будувати огорожу.

Проведення робіт мотивували протидією контрабандній діяльності й тим, що з потеплінням тут зросла кількість спроб незаконно перетнути кордон. У Держприкордонслужбі повідомили: «Щойно прикордонники розпочали роботи на ділянці «Ділове», туди прибула група з приблизно 40 молодиків, які вимагали зупинити зведення огорожі. Чоловіки, більшість із яких є місцевими жителями, уже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися всіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх». На місце події викликали поліцію, молоді люди розійшлися. Москаль же з цього приводу заявив: «Прикордонна ділянка, що прилягає до річки Тиса, – це землі оборони… і це найбільш проблемна в плані контрабанди ділянка держкордону в адміністративних межах Закарпаття. Тут регулярно водолази, дрони, пішоходи і всі, кому не ліньки, переправляють у Румунію сигарети. І коли під впливом контрабандистів або за їхні гроші місцеві мешканці починають блокувати дорогу, щоб не посилювати кордон огорожею, то це – відвертий шантаж… Досить компрометувати Закарпаття своїм сигаретним «бізнесом» і робити в очах України всіх закарпатців контрабандистами!..».

Прикордонники викликали поліцію, а голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що блокування – прямий шантаж із боку контрабандистів. З одного боку, голова ОДА має рацію. З іншого - людей, які вийшли на протест, можна зрозуміти. Чому?

Відверто кажучи, вся ця ситуація виглядає якоюсь… недолугою.

Дійсно, закарпатців називають контрабандистами. Втім, як і львів’ян, і чернівчан, і всіх, хто живе поряд із кордоном. Та закарпатцям все ж дістається найбільше, адже саме тут поряд – чотири країни Європи. І в кожній із них – європейські ціни на цигарки чи алкоголь (у нас одна пачка коштує в межах 20 гривень, то в Європі може сягнути й 4 євро, тобто, навіть якщо продати за 2 чи навіть 3 долари, «навар» уже сягне понад 100%). Але якщо щось важке перевозити складно, то легкі цигарки, як говорять на Закарпатті, «гріх був би не возити». Заробіток же, і суттєвий!

Бо які варіанти заробітку на Рахівщині? Та і на Закарпатті, за великим рахунком, взагалі? Область – найменша в країні, більша частина – сільське населення, а землі, в переважній більшості, – ліси, тобто для обробітку землі майже нема, а для фермерства – і поготів. Потужних підприємств – раз-два, і перелік закінчився, та й ті – лише поблизу обласного центру. Золото? Мінеральна й термальна вода? Незначні в масштабах країни виробництва або поодинокі комплекси. Що ще? Правильно – кордон!

І поки в двох сусідніх державах існує різниця в ціні на той чи інший товар, скільки б Україна і сусідні європейські держави не посилювали кордони, контрабанда існуватиме. Доки можна буде заробити долар чи два на упаковці цигарок, доти люди вигадуватимуть способи, як той долар отримати. Ну, не тільки долар, а й десятку, сотню – апетити ж зростають.

Починається все з кількох блоків цигарок у запасці до колеса в автівці. Далі – переправляння через кордон дронами, квадрокоптерами, водолазами, фурами, вагонами з вугіллям, деревиною та іншими товарами (цигарки вміло маскують, повірте!). Далі - прокладання підземних тунелів під кордоном, як у випадку з ситуацією, що мала місце на Закарпатті в 2012-му…

І поки в двох сусідніх державах існує різниця в ціні на той чи інший товар, скільки б Україна і сусідні європейські держави не посилювали кордони, контрабанда існуватиме

То ж на Рахівщині, де особливо роботи не знайти, варіантів утримати родину не багато – або на заробітки за кордон, або через нього з контрабандою…

«Я особисто попросив керівництво Держприкордонслужби надіслати на Закарпаття підкріплення, щоб посилити українсько-румунський кордон», - заявив Москаль.

В принципі, він нічого дивного в даній ситуації не вчинив - просто намагається наводити лад і порядок на території, за яку відповідає. Це – його обов’язки. Тут – без варіантів. Але чи допоможе посилення кордону? Прикордонники та митники і так буквально кожного дня звітують про затримання контрабандних цигарок, і то тільки про великі партії, про дрібні вже напевно не мозолять очі. Тут не посилювати охорону кордону треба, а економіку вмикати. Щоб люди не думали, як заробити десятку доларів, а спокійно працювали і знали, що й сьогодні, і завтра, і післязавтра буде, за що купити хліба, масла, а на Новий рік – кав’яру…

Я в жодному разі не захищаю контрабанду як явище. Це – збиток країні, недоплачені податки, непобудовані дороги, школи, лікарні, недолікована моя матір, недоотримана зарплата в мого друга – працівника бюджетної сфери… Це, зрештою, гидка причина називати всіх закарпатців контрабандистами, а мені – корінній закарпатці – вкрай не подобається таке принизливе прізвисько.

Тому й ситуація недолуга: адже хтось ніби й займається чимось, хтось когось ловить, і хтось комусь погрожує і блокує... Та контрабанда процвітає.

…Зупинити не вдасться «кришувати» – де би ви поклали кому в цьому вислові? «Зупинити, не вдасться кришувати» – означає прямий наказ кинути всі зусилля на припинення контрабанди, залучити всі можливі засоби, ба більше – поставити біля кожного прикордонного стовпчика по прикордоннику… Нереально, еге ж?

«Зупинити не вдасться, кришувати» – ті, хто вже дійшов цієї думки, роблять усе можливе, аби не на місцевому дріб’язковому рівні домовлятися про перевезення контрабанди, а на найвищому. Про це, звісно, можна мовчати, але, направду, влаштовувати переправу потужних партій контрабанди вагонами не можна без «кришування» на найвищому рівні з обох боків кордону.

Тому й ситуація недолуга: адже хтось ніби й займається чимось, хтось когось ловить, і хтось комусь погрожує і блокує... Та контрабанда процвітає

До речі, закарпатці жваво обговорюють ситуацію в Діловому: «Що то за порядок, що контрабандисти кидаються на військових, не дають їм зводити паркан? Чому СБУ не втрутиться і не припиниться цей безлад? До якого часу будемо тремтіти від страху від бандитів?»… «На мітингу були тільки контрабандисти та їх родичі. Прості люди, які не мають відношення до контрабанди, тільки обома руками за «паркан»»… «Справжні контрабандисти возять цигарки фурами і Гена Генович (Москаль) добре знає, хто це робить»… «Дайте людям альтернативу, тоді і контрабанди не буде»…

Думки традиційно розділилися: хтось захищає прикордонників, хтось сварить систему, яка довела людей до вимушених контрабандних заробітків, хтось кляне контрабандистів, які порушують закон, прямо чи опосередковано, хтось відверто сміється… Але всі ці думки просто підтверджують усе вищенаведене – і про безгрошів’я, і про різницю в цінах, і про економіку.

Наталія Петерварі