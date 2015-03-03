На Закарпатті шукають заблукалих чеських туристів

Повідомлення про це надійшло до оперативно-рятувальної служби о 17:20, передає прес-служба обласної ДСНС.

"Громадяни Чеської Республіки, попередньо не зареєструвавшись у рятувальному підрозділі, вирушили підкорювати гірські схили Карпат. Через погану погоду вони втратили орієнтир і заблукали. Один із туристів впав в ущелину. Решта п’ятеро залишилися ночувати в наметі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Непалі завершили пошук туристів, які вижили після негоди - BBCНа пошуки туристів із Чехії направили особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень смт Ясіня, с. Лазещина та м. Рахів – усього 21 людина та 4 одиниці техніки. Через складні погодні умови (сильні пориви вітру, туман, снігопад) час пошуку збільшується. Із заблукалими туристами постійно підтримується телефонний зв’язок, а з одним із них рятувальники встановили візуальний контакт.

Пошукові роботи тривають і перебувають під особистим контролем голови ДСНС України Сергія Бочковського.