У Миколаєві зупинився рух маршруток: вчорашньої виручки не вистачило, щоб перекрити витрати на пальне

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на зупинках безліч людей, які не можуть виїхати.

Зараз у місті перевезення здійснюють лише трамваї і тролейбуси.

Мер Миколаєва Юрій Гранатуров на своїй сторінці у facebook повідомив, що сьогодні вранці маршрутки просто не змогли заправити.

"Водіям не вистачило вчорашньої виручки, щоб перекрити витрати на паливо", - заявив мер.

За його словами, зараз заступник міського голови Олександр Женжеруха скликав екстрену нараду з перевізниками.

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"Протягом кількох годин ситуація повинна стабілізуватися, а водії вийти на маршрути", - запевнив мер.

За його даними, у п'ятницю, 6 березня, на виконкомі мало розглядатися питання підвищення ціни на проїзд.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією - тариф буде переглянутий негайно... Сьогодні буде проведене позачергове засідання виконкому. Імовірно, нова ціна на проїзд у громадському транспорті становитиме 4 гривні 50 копійок", - написав Гранатуров.

Водночас, як повідомили у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, голова ОДА Вадим Меріков вважає неприпустимою ситуацію, коли компанії, що надають транспортні послуги городянам, не виходять на маршрути і створюють колапс у місті.

«Насамперед, підприємства-перевізники порушили низку норм законодавства про місцеве самоврядування, умови укладених договорів про перевезення. Зазначу, що так страйки не проводяться. Принаймні компанії-перевізники мали завчасно повідомити про те, що вони не виходять на маршрути. Виконком в особі міського голови має повне право анулювати договори з цими компаніями», - зазначив Меріков.

Він переконаний, що таксисти, які скористалися ситуацією і підвищили тарифи на проїзди, займаються «мародерством». Тому вже сьогодні будуть направлені відповідні звернення у прокуратуру області з проханням дати адекватну оцінку діям компаній.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві подорожчав проїзд у маршрутках.