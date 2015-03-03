Майже 70% українців вважають Крим територією України - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, оприлюднені директором фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Іриною Бекешкіною сьогодні на прес-конференції.

«В українському суспільстві домінує думка про визнання Криму територією, анексованою РФ, - такої позиції дотримуються 69% громадян», - зазначила вона.

За її словами, лише 14% громадян визначають Крим як територію Росії, причому 8% із них вважають, що включення Криму до складу Росії відбулося абсолютно законним способом, а решта 6% упевнені, що "приєднання Кримського півострова до Росії було незаконним".

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Крім того, для 10% населення України Крим - це територія, яка не належить ні Росії, ні Україні, а ще 8% не змогли чітко визначити свою позицію щодо статусу Криму.

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Дослідження проведене фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою «Ukrainian sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року .

Усього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині - 401, у Центрі - 402, на Поліссі - 410). Опитування в Луганській області і аннексированном Криму не проводилося. В опитуванні застосовувалася квотна вибірка. Максимальна похибка вибірки по кожному регіону не перевищує 5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що Крим "залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України".