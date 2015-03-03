Естонські фахівці допоможуть реформувати МВС України
Естонські фахівці візьмуть участь у реформуванні Міністерства внутрішніх справ України.
Про це представники українського та естонського правоохоронних відомств домовилися в ході зустрічі, повідомляє прес-служба МВС.
"Враховуючи той факт, що Естонія провела одну з найбільш успішних реформ правоохоронного відомства, була досягнута домовленість щодо залучення естонських фахівців до практичної участі у реформуванні МВС України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що заступник міністра внутрішніх справ України Тигран Авакян подякував естонській стороні за вже надану допомогу і висловив задоволення існуючим положенням співробітництва, чому суттєво сприяло рішення Естонії направити представника МВС у своє посольство в Україні.
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У свою чергу Генеральний секретар з питань внутрішньої безпеки МВС Естонії Ерккі Коорт і заступник Генерального секретаря з питань громадської безпеки та міграційної політики МВС Естонії Райво Кююто висловили свою готовність до подальшої співпраці, запропонувавши оновити правову основу співробітництва між відомствами. У зв'язку з цим на розгляд МВС України був запропонований проект відповідної угоди.
За даними прес-служби, зараз спільний меморандум про співпрацю знаходиться на вивченні в українських експертів юридичного департаменту.