У Запорізькій ОДА звільнилися керівники всіх структурних підрозділів

16:33, 03 березня 2015
Суспільство
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Керівники всіх структурних підрозділів Запорізької ОДА за пропозицією нового Запорізького губернатора Валентина Резніченко написали заяви про звільнення.

Ближайшие две недели руководители будут работать в статусе исполняющих обязанности / zoda.gov.ua

Про це у вівторок повідомили на офіційному порталі Запорізької облдержадміністрації.

«Голова облдержадміністрації Валентин Резніченко взявся за оновлення обласної влади. За його словами, саме зараз це можна і необхідно робити. За пропозицією голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА вже написали заяви про звільнення», - йдеться в повідомленні.

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За даними управління, найближчі два тижні вони будуть працювати в статусі виконуючих обов'язки.

«Протягом цього часу керівник регіону подивиться на ефективність роботи кожного і прийме остаточне рішення щодо доцільності їх перебування на посадах. З кожним Резніченко має намір провести персональну співбесіду. Якщо кандидатури колишніх керівників не будуть затверджені, на їх місце будуть призначені нові фахівці», - повідомляє портал ОДА.

Довідка УНІАН, 21 лютого на офіційному сайті президента України оприлюднено указ про призначення Валентина Резніченко головою Запорізької обласної державної адміністрації.

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