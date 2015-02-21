Президент призначив нового голову Запорізької ОДА
Президент України Петро Порошенко призначив Валентина Резніченка головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, що «таке довге призначення» пов'язане саме з тим, щоб «знайти людину, яка працюватиме виключно на Запорізький регіон».
Представляючи Резніченка, президент охарактеризував його як людину сильну, рішучу, яка розбирається як в економічних питаннях, так і в питаннях безпеки, й зазначив, що особисто знає його 15 років, і довіряє йому.
Резніченко народився 22 квітня 1972 року в Дніпропетровську.
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Із серпня 2014 року Резніченко очолив Український державний центр радіочастот.
Попередній голова ОДА Валерій Баранов подав у відставку 27 жовтня 2014 року.