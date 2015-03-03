Німеччина прийме на лікування 20 українських військових

Про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму "Твіттері".

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"Хороші новини з Берліна: GER направить в UKR місію з відбору 20 поранених військових для лікування в Німеччині", - написав він.

За його словами, про це та про інші шляхи практичної підтримки України досягнута домовленість з держсекретарем міноборони Німеччини Маркусом Грюбелtv.