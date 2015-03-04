Росія відправила 17-й "гуманітарний конвой" на Донбас

Колона з так званої "гуманітарною допомогою" для Донбасу прибула на російський кордон, повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Олег Воронов, передає російське агентство РИА Новости.

Більше 160 везуть в Донецьку і Луганську області понад 1,8 тисячі тонн нібито "гуманітарних" вантажів.

Воронов уточнив, що колона вийшла з Донського рятувального центру.

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"В дорозі вона розділилася на дві: частина машин вирушила на прикордонний пункт пропуску "Донецьк", інша частина - на "Матвєєв Курган", де зараз починається митне оформлення вантажів у встановленому порядку", - сказав він.

"Гуманітарна допомога у рівних частинах буде розподілена між Луганською та Донецькою областями", - повідомив Воронов.

Це вже 17-а російська колона з "гуманітарною допомогою" для Донбасу.