Близько 150 тисяч мешканців Донеччини втратили житло

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

“За даними Донецької обладміністрації, в області станом на сьогоднішній день зруйновано та пошкоджено більше 9,5 тис. житлових будинків всіх форм власності. Без житла, води, газу, електроенергії залишається близько 150 тис. людей”, - наголосила Бистра.

Також вона повідомила, що за час бойових дій на території області було зруйновано та пошкоджено 1 тис. 280 об'єктів енергопостачання.

Читайте такожЖителі селища, яке постраждало під час боїв у Дебальцевому, досі сидять без світла і продуктівЗа її словами, наразі знеструмленими залишаються 43 населених пунктів регіону.

Серед них на окупованих територіях без електропостачання залишаються 12 населених пунктів Шахтарського району, 2 населених пункти Єнакіївської міської ради, а також міста Донецьк, Докучаєвськ, Ясинувата, Дебальцеве, Вуглегірськ, Горлівка і частково Тельманове.