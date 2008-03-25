Пожежа на київському ринку: пошкоджено павільйони на площі 120 кв. м

У Дарницькому районі Києва на території ринку "Вирлиця" (належить ТОВ КСМ "Юніт") виникла пожежа в павільйонах роздрібної торгівлі, внаслідок якої вогнем пошкоджені павільйони на площі 120 кв. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків від пожежі встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.