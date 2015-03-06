Українські лікарі здивовані рішенням російських колег годувати Савченко бульйоном

Це сталося після того, як російські лікарі констатували критичний стан жінки та запропонували їй госпіталізацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Однак у медичній спільноті обговорюють, чому Савченно з такого тривалого голодування російські лікарі виводять саме бульйоном.

Це суперечить світовому медичному досвіду. Є кілька способів виходу з голодування і всі вони не включають тваринну їжу, а пов'язані з соками, овочами та яблуками.

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До того ж людина має перебувати в цей час у відділенні інтенсивної терапії, а не у камері, аби можна було моніторити найменші зміни в організмі.

"По-перше, ми не знаємо, що входить до складу цього бульйону, який в нього склад, який відсоток жирності. Але якщо це вихід із голодування, то його рекомендують проводити інакше. В інтенсивній терапії це робиться за допомогою розчинів. Ми отримуємо аналіз крові, знаємо, що у людини такий рівень калію, натрію, магнію, фосфору. Ми його починаємо корегувати", - пояснив заступник головного лікаря державної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань.

Лікарі наголошують, що вихід з голодування маю бути таким самим тривалим, як і відмова від їжі. Припинити голодування, кажуть адвокати, це єдиний спосіб для Савченко дожити до наступного засідання російського суду.