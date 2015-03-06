Бойовики хочуть "мобілізувати" на Донбасі по 250 осіб з кожної шахти та підприємства - ІО
08:20, 06 березня 2015Суспільство
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Бойовики розсилають так звані "повістки" на підприємствах та шахтах на тимчасово окупованій території.
REUTERS
В терористичній організації «ДНР» триває «мобілізаційна кампанія».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.
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"Бойовики розсилають «повістки» на підприємствах і шахтах. Є розпорядження керівництва «ДНР» мобілізувати з кожної великої шахти і підприємства мінімум 250 осіб", - йдеться в повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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