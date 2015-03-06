Порошенко пообіцяв не скасовувати 8 Березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з активом Хмельницької області.

“8 березня ми вітаємо наших жінок. Нічого не змінюється. Адже ми повинні докласти зусиль, щоб жінки збільшували представництво у владі, оскільки вони асоціюються із миром”, - сказав він.

У свою чергу глава держави привітав всіх жінок Хмельниччини з наступаючим святом.

Крім того, він поінформував громадськість області, що 14 жовтня, коли святкується День захисника Вітчизни, буде вихідним наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня - День захисника України).

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У статті 73 "Святкові і неробочі дні" до переліку святкових днів передбачено включити і 14 жовтня – День захисника України.

Довідка УНІАН. Міжнародний жіночий день — свято жіноцтва, що відзначається 8 березня. Започатковане як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. Вперше святкувався 1909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. Протягом 20 століття відзначався в СРСР та країнах соцтабору як державне свято. 1977 року, за радянської ініціативи, отримав статус міжнародного дня за рішенням Організацією Об'єднаних Націй. Повна назва: Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

В незалежній Україні свято 8 Березня збереглося і є вихідним днем.