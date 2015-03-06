Президент обіцяє звільнити з полону бойовиків 204 заручників

Про це він заявив на зустрічі з активом Хмельницької області. "Ми обов'язково повернемо додому 204 українських заручників, які утримуються терористами. Також у мене є впевненість, що льотчиця Надія Савченко також буде вдома", - підкреслив президент.

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"Я роблю крок за кроком все можливе, щоб Україна отримала мир. Цей мир потрібен для відродження економіки", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що в разі припинення війни на сході України 2016 рік може стати роком відродження економіки.