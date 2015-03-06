Путін відповів на лист Порошенка з приводу Савченко таємним посланням

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Відповідь за підписом президента РФ вже підготовлена і відправлена", - сказав він.

Пєсков підкреслив, що зміст службового листування на найвищому рівні не розголошується.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко направив лист президентові РФ Володимиру Путіну про негайне звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.