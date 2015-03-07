У Луганській області вздовж лінії розмежування вогню відкрилися три школи

У трьох населених пунктах Луганської області, розташованих уздовж лінії розмежування вогню, відновили роботу три школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, в населених пунктах на лінії розмежування вогню триває відновлення мирного життя, сюди поступово починають повертатися мирні жителі. У селищах Нижнє та і Світличне вже кілька тижнів працюють усі системи життєзабезпечення, а днями тут відновили роботу дві загальноосвітні школи, які були закриті понад два місяці.

Читайте такожУ Троїцькому через обстріл бойовиків зруйнована школа

"Крім того, в Світличному знову запрацював дитячий садок, що також був закритий понад два місяці. Загалом у обидві школи зараз приходить близько 70 відсотків від усіх учнів, решта дітей поки не повернулися додому. У навчальних і виховних приміщеннях силами сільської влади відновлено теплопостачання. В Станиці Луганській, яка зазнала особливо інтенсивних обстрілів, пошкоджені всі три школи. Днями одна з них відновила роботу", - зазначив Москаль. Оскільки здійснювати навчальний процес у зруйнованій будівлі поки неможливо, для учнів знайдено інші приміщення в центральній частині селища, одне з яких - колишній офіс Партії регіонів, керівництво якої втекло відразу після початку бойових дій. Ще дві загальноосвітні школи в Станиці працюють у дистанційному режимі.